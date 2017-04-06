Тель-Авив, Израиль, 6 апреля, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Государственная компания «Авиационная промышленность Израиля» (IAI) заключила сделку с оборонным ведомством Индии на поставку систем противоракетной обороны, 6 апреля сообщает Reuters.

Indian Navy Авианосец «Викрант»

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Индийская армия получит передовую систему противовоздушной обороны, включая ракеты класса «земля-воздух» средней дальности, пусковые установки и средства связи и управления на сумму около $2 млрд, говорится в заявлении IAI.

Компания IAI должна также установить дополнительную систему обороны на первом индийском авианосце «Викрант».

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Напомним, Израиль входит в тройку крупнейших поставщиков вооружений в Индию. По данным Конгресса США, в период 2008—2015 гг. Индия была вторым по величине экспортером вооружений в мире.