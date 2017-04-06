Тамбов, 6 апреля, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов вручил воспитанникам Горельской школы-интерната, которые стали победителям всемирных зимних Специальных олимпийских игр, благодарственные письма и подарки, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru Чествование победителей

Олег Иванов встретился сегодня, 6 апреля, с воспитанниками Горельской школы-интерната, которые стали победителями всемирных зимних Специальных олимпийских игр. Соревнования прошли с 14 по 25 марта в Австрии. Татьяна Баранова, Наталья Кошелева и Николай Самойлов были включены в cборную России по зимним видам спорта. Они принимали участие в соревнованиях по бегу на снегоступах, где завоевали четыре золотые и две серебряные медали на различных дистанциях (400, 800 и 1600 метров). Николай Самойлов получил золотую и серебряную медали, Татьяна Баранова — две золотые медали, Наталья Кошелева — золотую и серебряную медали.

К соревнованиям ребят подготовил тренер отделения адаптивного спорта областной детско-юношеской спортивной школы, старший тренер сборной России по легкой атлетике Александр Альбицкий. Он отметил, что соревнования оказались непростыми, а соперники — достойными. Тренер выразил благодарность администрации области за созданную в регионе крепкую спортивную базу и благоприятные условия для занятий спортом детей с различным состоянием здоровья.

Всего на всемирных зимних Специальных олимпийских играх в Австрии сборная России за шесть дней соревнований завоевала 19 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых медалей. Так что вклад тамбовских спортсменов в общую медальную копилку оказался весьма весомым. А победители уже мечтают выступить на следующих Специальных олимпийских играх, которые пройдут в Арабских Эмиратах в 2019 году.

Поздравляя юных спортсменов, Олег Иванов сказал: «Показанные вами высокие спортивные достижения говорят не только о том, что вы целеустремленные и спортивные, но и о том, что вы трудолюбивые. Именно это позволило вам одержать победы и достойно представить нашу страну и Тамбовщину на международной арене. Вы — пример для всей молодежи. Мы гордимся вами».

Первый вице-губернатор поблагодарил также наставников юных спортсменов, тренерский состав и руководство Горельской школы-интерната за хорошую работу. А ребятам пожелал здоровья, новых спортивных достижений и успешного выступления в Арабских Эмиратах.

Олег Иванов по поручению губернатора Александра Никитина вручил победителям благодарственные письма администрации области и памятные подарки.

Напомним, ранее глава Тамбовщины подчёркивал, что победа в Специальных олимпийских играх — «это результат мужества и силы воли, терпения и огромного трудолюбия». Он отмечал, что данные «достижения являются примером того, как, преодолевая трудности, нужно двигаться к успеху. Путь к победе всегда нелегкий, но именно он укрепляет дух». «Мы гордимся вами и желаем новых побед»: «Уверен, что в будущем мы увидим вас в составе паралимпийской сборной России», — говорилось, в частности, в поздравительной телеграмме Александра Никитина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отделение «Адаптивный спорт» работает на базе областной детско-юношеской спортивной школы с 2007 года и помогает адаптироваться и социализироваться воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья. Адаптивной физкультурой и спортом в учреждении занимаются 106 детей с ограниченными возможностями здоровья — это воспитанники трех коррекционных школ области — Горельской, Знаменской и Котовской школ-интернатов. Ребята занимаются лёгкой атлетикой, баскетболом, плаванием, лыжными гонками и настольным теннисом. Они неоднократно становились победителями специальных чемпионатов всероссийского и международного уровня.

На базе Горельской школы-интерната созданы благоприятные условия для проведения тренировочного процесса по адаптивным и паралипийским видам спорта. Работает центр адаптивного спорта и 5 учебно-тренировочных групп по адаптивному спорту (56 обучающихся).

Всего в 2016 году воспитанники Горельской школы-интерната заняли в различных всероссийских соревнованиях 35 призовых мест, из них 14 — первых, 15 — вторых и 6 — третьих места.