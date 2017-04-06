Санкт-Петербург, 6 апреля, 2017, 18:43 — ИА Регнум. На мероприятии памяти жертв терактов в петербургском метро у станции «Технологический институт» выступил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Он передал поклон от Москвы Петербургу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Белые шары в память о погибших

Юлия Карнаева ИА REGNUM Вход на станцию метро Технологический институт открыт

Герасимов выразил восхищение взаимовыручкой петербуржцев 3 апреля. «Восхищаюсь стойкостью, сплоченностью и взвешенностью питерцев, их пониманием, слаженностью действий», — сказал депутат Мосгордумы. Он сообщил, что в Москве в это время также идет траурный митинг под лозунгом «Питер — мы с тобой».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Стихийный мемориал в вестибюле метро Технологический институт

Юлия Карнаева ИА REGNUM Послание

«Уже не в первый раз нашему народу приходится чувствовать подлость и цинизм преступников. Ведь ударили не по силовым структурам, не по политикам, а по старикам, по детям», — сказал Герасимов. «Москва уже не раз проходила это. Но мы две столицы, мы единый народ, и нас не запугать», — добавил депутат.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Платформа, на которую 3 апреля прибыл подорваный поезд

Он передал привет и слова поддержки от мэра Москвы Сергея Собянина. «Москвичи меня просили низко поклониться вам и сказать что мы всегда вместе», — заключил Герасимов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Молодая пара у мемориала в метро

Следом перед собравшимися выступил автор и исполнитель Александр Розенбаум. Он спел одну из своих песен а-капелла, без сопровождения музыкального инструмента.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Станция метро Технологический институт

Юлия Карнаева ИА REGNUM Никто не остается равнодушным

Полные имена погибших прозвучали со сцены. После чего в знак памяти жертв в небо Петербурга выпустили белые шары. В завершение мероприятия собравшиеся услышали Гимн России.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Даже те,кто торопится на пересадку в последний момент решаются остановиться у мемориала и немного подумать

Поскольку станция «Технологический институт» все еще закрыта, народ направили на наземный транспорт или пешком до ближайших станций метро.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Памяти погибших

Напомним, в результате теракта в метрополитене 3 апреля погибли 13 человек, а также сам предполагаемый террорист. Более 50 человек оказались в больницах, 8 из них до сих пор находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Еще одну бомбу в тот день удалось обезвредить на станции «Площадь Восстания».