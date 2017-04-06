Москва, 6 апреля, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире. Россия в этом скорбном списке находится на втором месте, в стране ежегодно умирают около 1 миллиона человек, и, несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению этой цифры, она остается на довольно высоком уровне. И продолжительность жизни граждан России в связи с этим пока остается невысокой, заявила главный научный сотрудник «ННПЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» МЗ РФ, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, Ольга Бокерия 6 апреля на пресс-конференции «Здоровое Сердце Нации: шаг в будущее здоровой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К труду и обороне будь готов! Ежедневная физкультурная зарядка — необходимая подготовка к сдаче норм на значок ГТО (Кокорекин А.)

«Одним из ключевых факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний, является наличие большого числа факторов риска, которые непосредственно связаны с образом жизни человека. И поэтому организация широкомасштабных оздоровительно-просветительских мероприятий, является одной из определяющих в процессе снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и снижения смертности от них», — подчеркнула Ольга Бокерия.

Именно для борьбы с этим бичом современного человечества и был создан проект «Здоровое Сердце Нации: шаг в будущее здоровой России». Проект создан благотворительным фондом «Мир сердца», движением «Прогулка с врачом» при участии сотрудников центра имени Бакулева. В рамках данной инициативы энтузиасты намерены информировать граждан о вызывающих болезни сердца проблемах, а так же приобщать их к здоровому образу жизни.

Волонтеры намерены максимально полно рассказать гражданам о том, как нужно заботиться о своем здоровье, для чего разработан обширная просветительская программа. В рамках проекта планируется также провести конкурс на лучшую социальную рекламу, победителям которого, организаторы обещают широкое признание общественности и различные призы.

Ожидается, что не менее интересной, а главное полезной, окажется акция «Прогулка с врачом». По словам Ольги Бокерия, те, кто осенью придут в один из парков Москвы на ставший уже традиционным «Праздник здоровья», смогут многое узнать о своем здоровье и задать любые вопросы кардиологам.

В заключение высказала убежденность в том, что: «необходимо учить детей здоровому образу жизни, как чему-то естественному, с самого раннего детства, так, как мы их учим ходить, говорить, чистить зубы. Также нужно учить правильно питаться, заниматься физкультурой, и все время думать о том, что ты должен быть здоров и у тебя вся жизнь впереди, а жизнь это самый большой дар, который нужно сохранить, как можно дольше», — отметила Бокерия.

В пресс-центре ИА REGNUM обратили внимание общественности на роль физической активности в профилактике распространения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других болезней в России и в мире. Эксперты рассказали о том, какие социальные и другие инструменты могут помочь избежать увеличения процента смертности от данных заболеваний, какие методы можно использовать для профилактики осложнений и улучшения качества жизни.