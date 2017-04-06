Санкт-Петербург, 6 апреля, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Акт терроризма, совершенный 3 апреля в петербургском метро, не достиг своих целей. Трагедия сплотила горожан и сделала их еще сильнее. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на траурном мероприятии у метро «Технологический институт» губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Акция памяти у метро Технологический институт

Юлия Карнаева ИА REGNUM Акция памяти у метро Технологический институт

«Три дня назад здесь, в самом сердце Петербурга, погибли и пострадали горожане, наши гости из других регионов России и зарубежных стран. Ни в чем не повинные люди разной национальности и конфессионной принадлежности, ведь террористам все равно, кого убивать. Главное — посеять страх и разобщенность. Но они просчитались: общее горе сплотило Петербург, мы вместе скорбим по погибшим, делаем всё, чтобы помочь пострадавшим», — сказал Георгий Полтавченко.

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Губернатор отметил, что в день теракта жители Петербурга кто чем мог поддерживали сограждан и земляков, незнакомых людей. «Спасибо вам за это большое», — поблагодарил он горожан.

«Нас не могло оставить равнодушным то, что недавно происходило в Лондоне, Париже, Брюсселе, Берлине. Только вместе мы сможем дать отпор страшному злу», — сказал Полтавченко.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Акция памяти у метро Технологический институт (1)

В свою очередь, глава Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров заявил, выступая на мероприятии, что «сегодня мужество ленинградцев и петербуржцев сравнимо с мужеством легендарных детей блокады».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Жертва теракта

Юлия Карнаева ИА REGNUM Жертвы теракта

«Спасибо за ваше единение, мужество, сплоченность, способность помочь другому в трудную минуту», — сказал Макаров.

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По его словам, с террористами «невозможно разговаривать, только уничтожать». Он призвал ввести смертную казнь для террористов, подстрекателей терактов и вербовщиков.

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Напомним, в результате теракта в метрополитене погибли 13 человек, а также сам предполагаемый террорист. Более 50 человек оказались в больницах, 8 из них до сих пор — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Еще одну бомбу удалось обезвредить на станции «Площадь Восстания».