Лондон, 6 апреля, 2017, 18:15 — ИА Регнум. «Страна за три тяжелых года стабилизировала экономику, придерживаясь политики жесткой экономии, — поведал глава украинского правительства. — Перейдя от закупок российского газа на приобретение реверсного из Европы, мы теперь тратим в год на это вместо $10 млрд только $3 млрд. Выделение МВФ очередного транша помощи в $ 1 млрд в счет тех $ 17,5 млрд, что были согласованы ранее, свидетельствует о том, что мы на правильном пути и в международном сообществе это понимают. Это — оценка достигнутого нами прогресса».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Гройсман

Премьер Украины с заметным пафосом подчеркнул, что «вот уже почти 500 дней, как мы не покупаем у РФ ни капли ее газа». Нетрудно посчитать, что Киев, согласно словам Гройсмана, заплатил за реверсный газ в три раза меньше, чем за российский.

Комментируя происшедшее в Киеве убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, Гройсман назвал случившееся «провокацией российских спецслужб» и «реальным проявлением российской пропаганды»