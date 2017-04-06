Москва, 6 апреля, 2017, 18:12 — ИА Регнум. Россия и Аргентина обсудят вопросы поставки российских истребителей МиГ-29 в ходе заседания межправительственной комиссии по военно — техническому сотрудничеству в апреле 2017 года, сообщил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

Coert van Breda МИГ-29

Возглавляющий в данный момент российскую делегацию на выставке вооружений LAAD 2017 в Бразилии Анатолий Пунчук пояснил, что всестороннее обсуждение этого вопроса пройдет в апреле на заседании межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

По словам Анатолия Пунчука, соответствующие заявки Аргентины уже получены, встречные предложения России сейчас находятся на рассмотрении аргентинского руководства.

Справка:

МиГ-29 — советский легкий фронтовой многоцелевой истребитель четвёртого поколения, созданный в ОКБ МиГ. ВВС СССР начали получать первые истребители МиГ-29 в 1983 году.

Отличительной особенностью истребителя является его способность взлетать и садиться на поврежденные или слабоподготовленные аэродромы.

Истребитель поставлялся множеству стран и производится в разных модификациях, включая корабельную и учебно-боевую.