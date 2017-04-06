Ставрополь, 6 апреля, 2017, 18:14 — ИА Регнум.



Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Младенец оставлен родителями один в припаркованном автомобиле

В Ставрополе родители оставили младенца одного в машине у торгового центра более, чем на полчаса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, взрослые очень удивились вниманию к этой ситуации со стороны правоохранительных органов.

О нахождении в машине младенца узнали сотрудники ДПС, которые патрулировали участок возле торгового центра и заметили автомобиль, припаркованный под знаком «Стоянка запрещена». Они вызвали эвакуатор и через спущенное стекло заметили на заднем сидении люльку с младенцем.

Ребенок находился в машине один. Родителей его искали более получаса. В торговом центре по громкоговорителю объявили о розыске водителя автомобиля. Вскоре родители вернулись к машине.

«К автомашине подошла супружеская пара, которая искренне не понимала, чем обеспокоены инспекторы ДПС», — уточнили в ГИБДД.

На место прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних и врач. Полиция составила административный протокол по факту неисполнения родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Дальше делом заинтересовался следственной комитет.

Отметим, что подобные ситуации не редкость в России. Вместе с тем, есть уголовная статья «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии». Виновник в этом преступлении наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года.