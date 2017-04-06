Брюссель, 6 апреля, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Европейский союз расширил санкции против Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг КНДР

Сообщается, что Евросоюз расширяет запрет на инвестиции в Северную Корею, распространив его на новые сектора, в частности, на промышленность по производству обычных видов вооружений, металлургию и металлообработку и аэрокосмическую отрасль.

Кроме того, Евросоюз решил запретить предоставление некоторых услуг гражданам или юридическим лицам в КНДР, в том числе компьютерные услуги и услуги, связанные с горнодобывающей деятельностью и производством в химической, горнодобывающей и металлообрабатывающей промышленности.

Также расширяется список индивидуальных санкций. В черный список ЕС включены ещё четыре человека, которые, по мнению Брюсселя, несут ответственность за поддержку или продвижение ядерной и баллистической программ КНДР и других программ, связанных с производством оружия массового поражения.

Таким образом в черном списке Евросоюза против КНДР уже 41 человек и семь юридических лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года Северная Корея возобновила активные ядерные и баллистические испытания. В ответ на это, страны Запада, и прежде всего США, инициировали новые санкции против КНДР по линии ООН. Кроме того, США и Южная Корея провели масштабные учения на Корейском полуострове, чтобы продемонстрировать Пхеньяну силу.