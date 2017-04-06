Йошкар-Ола, 6 апреля, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко еще в конце 2016 года четко обозначил критерии эффективности работы губернаторов и глав регионов. Это, прежде всего, экономическая эффективность, доверие населения и отсутствие претензий к руководителю со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя ситуацию с отставкой главы Марий Эл Леонида Маркелова.

Mari-el.gov.ru Леонид Маркелов

По его словам, администрация президента регулярно осуществляет мониторинг эффективности деятельности руководителей субъектов федерации.

«Невыполнение одного из этих показателей, насколько мне известно, помещает руководителя субъекта федерации в «желтую» или"красную» зоны риска. Внимание, которое полпред президента в ПФО Михаил Бабич был вынужден в последнее время уделять Марий Эл, косвенно свидетельствует о том, что у предыдущего главы республики были серьезные проблемы», — отметил политолог.

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«Насколько мне известно, в зоне риска также находится губернатор Самарской области Николай Меркушкин, и глава Чувашии Михаил Игнатьев, — добавил Михайличенко. — Я бы не стал утверждать, что их отставка состоится в ближайшее время, однако, полагаю, к ним накопилось немало вопросов у федерального центра. Медийный фон, который идет из этих регионов часто имеет привкус скандального и негативного. А Кремль, как известно, это не поощряет».

«Что касается нового врио главы Марий Эл, то это человек, которого Кириенко неплохо знает. Думаю, ему понятны и методы работы заместителя руководителя администрации президента, и задачи стоящие перед ним». — подытожил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 6 апреля 2017 года назначил бывшего заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе, председателя Арбитражного суда Московской области Александра Евстифеева временно исполняющим обязанности главы Марий Эл.

Бывший глава республики Леонид Маркелов ушел в отставку. Официально — по собственному желанию. По словам Путина, он попросил направить его на другой участок работы.

Оценивая перспективы своей работы в Марий Эл, Евстифеев отметил, чтона сегодняшний день экономический потенциал республики реализован не в полной мере.