Отставка Маркелова: в зоне риска — главы Самарской области и Чувашии
Йошкар-Ола, 6 апреля, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко еще в конце 2016 года четко обозначил критерии эффективности работы губернаторов и глав регионов. Это, прежде всего, экономическая эффективность, доверие населения и отсутствие претензий к руководителю со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя ситуацию с отставкой главы Марий Эл Леонида Маркелова.
По его словам, администрация президента регулярно осуществляет мониторинг эффективности деятельности руководителей субъектов федерации.
«Невыполнение одного из этих показателей, насколько мне известно, помещает руководителя субъекта федерации в «желтую» или"красную» зоны риска. Внимание, которое полпред президента в ПФО Михаил Бабич был вынужден в последнее время уделять Марий Эл, косвенно свидетельствует о том, что у предыдущего главы республики были серьезные проблемы», — отметил политолог.
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«Насколько мне известно, в зоне риска также находится губернатор Самарской области Николай Меркушкин, и глава Чувашии Михаил Игнатьев, — добавил Михайличенко. — Я бы не стал утверждать, что их отставка состоится в ближайшее время, однако, полагаю, к ним накопилось немало вопросов у федерального центра. Медийный фон, который идет из этих регионов часто имеет привкус скандального и негативного. А Кремль, как известно, это не поощряет».
«Что касается нового врио главы Марий Эл, то это человек, которого Кириенко неплохо знает. Думаю, ему понятны и методы работы заместителя руководителя администрации президента, и задачи стоящие перед ним». — подытожил политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 6 апреля 2017 года назначил бывшего заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе, председателя Арбитражного суда Московской области Александра Евстифеева временно исполняющим обязанности главы Марий Эл.
Бывший глава республики Леонид Маркелов ушел в отставку. Официально — по собственному желанию. По словам Путина, он попросил направить его на другой участок работы.
Оценивая перспективы своей работы в Марий Эл, Евстифеев отметил, чтона сегодняшний день экономический потенциал республики реализован не в полной мере.