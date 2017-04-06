Санкт-Петербург, 6 апреля, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Многие тысячи жителей и гостей Петербурга пришли в район станции метро «Технологический институт» на траурное мероприятие памяти жертв теракта, который произошел вблизи этой станции днем 3 апреля.

Загородный проспект закрыт для движения транспорта

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, люди толпами шли на акцию памяти от станции метро «Пушкинская» по Загородному проспекту, который перекрыт для движения автомобилей и общественного транспорта и частично перегорожен грузовиками.

Проход возможен только через рамки

Проход к месту памятного собрания возможен только через рамки металлоискателей. Порядок обеспечивают сотрудники ОМОН Росгвардии, полиции и других силовых структур.

Многие люди идут с цветами и даже венками. В руках у многих — свечи, белые воздушные шары.

В 18:00 памятное мероприятие началось с минуты молчания.

Напомним, в результате теракта погибли 13 человек, а также сам предполагаемый террорист. Более 50 человек оказались в больницах, 8 из них до сих пор — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.