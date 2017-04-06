Могадишо, 6 апреля, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Новый президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил страну зоной боевых действий и поручил вооруженным силам разработать план по наступлению на исламистских экстремистов, 6 апреля сообщает Associated Press.

U.S. Army Africa Африканские миротворцы в Сомали

Президент Сомали объявил о «начале новой наступательной операции против террористических групп». Экстремисты, которые сложат оружие в течение следующих 60 дней, будут амнистированы.

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Ранее Мохамед назначил новых руководителей органов безопасности и разведывательных служб, включая начальника национальной полиции и мэра столицы Могадишо.

Напомним, Мохамед был избран президентом страны в феврале текущего года. Ранее Мохамед занимал должность премьер-министра.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля поблизости от здания министерства спорта и молодежи в столице Сомали Могадишо произошел взрыв. Взрывное устройство находилось в автомобиле, взорвавшемся рядом с популярным рестораном.