Йошкар-Ола, 6 апреля, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Леонида Маркелова вынудили уйти «по-собственному» с поста главы Марий Эл, так как «народ устал», пошла волна митингов в республике, появились разоблачающие его деятельность материалы. Последний «гвоздь забили» приволжское полпредство во главе с Михаилом Бабичем и федеральный инспектор по Марий Эл Павел Логинов. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госдумы Сергей Казанков (фракция КПРФ), комментируя досрочную отставку Маркелова, который захотел «поменять место работы».

Mari-el.gov.ru Леонид Маркелов

Парламентарий высказал мнение, что Леонида Маркелова вынудили уйти «по собственному», так как в республике был высок уровень протестной активности. «Маркелов устал от того, что люди в последнее время стали активно проявлять недовольство, пошли митинги по всей республике. Люди уже устали быть бесхозными, поэтому протестовали. Марий Эл нужен настоящий глава республики», — говорит Сергей Казанков.

«Во-вторых», по мнению депутата, была проведена огромная работа» оппозицией по выявлению коррупционных проявлений в регионе. «Но главное, у нас всё-таки хорошо работает федеральный инспектор Павел Логинов, который старается укрепить нашу страну и выводит всё на чистую воду. И приволжский полпред Михаил Бабич», — отметил депутат Госдумы, высказав мнение, что они забили «последний гвоздь» в карьере Маркелова на посту главы Марий Эл.

Говоря о «наследстве» Маркелова, Сергей Казанков выделил две ключевые проблемы. «Самое прискорбное — это высокий государственный долг республики. Поэтому вне зависимо от того, какой глава придёт, первый год будет очень тяжело, потому что эти долги надо погашать. Вторая проблема — разрушены заводы, позакрывались колхозы. Фактически возрождать производство придётся с нуля. Понятно, что за один год это не получится», — говорит коммунист, подчёркивая, что в Марий Эл «народ работящий, настроение есть, поэтому должно всё наладиться».

На вопрос о том, планирует ли парламентарий принять участие в выборах главы Марий Эл, Сергей Казанков ответил, что «люди просят»: «Посмотрим. Но люди просят. Говорят, что у нас должен обязательно быть человек трудовой, потому что высокая безработица и маленькие зарплаты никого не устраивают».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, ныне председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности главы республики Марий Эл. Указ президента опубликован 6 апреля на официальном сайте Кремля. В соответствии с указом, полномочия теперь уже бывшего главы республики Леонида Маркелова прекращены досрочно. Он отправлен в отставку по собственному желанию.

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Евстифеев будет временно исполнять обязанности главы республики до вступления в должность лица, избранного главой Марий Эл на всенародных выборах.