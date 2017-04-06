«Вместо нового назначения на Маркелова нужно заводить уголовное дело»
Йошкар-Ола, 6 апреля, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Результаты работы Леонида Маркелова в Марий Эл должны стать предметом разбирательства со стороны правоохранительных органов, считает бывший кандидат на пост главы республики, а ныне депутат Законодательного собрания Кировской области, глава регионального отделения КПРФ Сергей Мамаев. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя отставку главы Марий Эл Леонида Маркелова.
«Для меня его отставка закономерна. Но вместо назначения на новый участок работы бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов должен получить уголовное дело и проведение следственных мероприятий за те вещи, которые он сделал на территории республики», — уверен Мамаев.
Читайте также: Маркелов «упал»
Так, по его словам, необходимо обратить внимание на эффективность расходования бюджетных средств в республике: «Например, полный бред то, что несколько годовых бюджетов было брошено на строительство так называемой «набережной Брюгге» в Йошкар-Оле. Может быть это хорошо, и замечательно, но когда районы, по сути дела, доедают последний кусок, то какая роскошь просто непозволительна».
По словам Мамаева, он готов вновь принять участие в выборах главы региона, но окончательное решение по этому вопросу будет принимать высшее руководство партии.
«Я шел там на выборы и получил неплохой результат. Но выборы были сфальсифицированы. Я там выиграл, это 100%. Люди, которые работали в ЦИК, это негласно подтверждают, — заявил Мамаев. — Если партия сочтет необходимым идти на выборы, я пойду. Если партия сочтет необходимым идти в другом регионе, я тоже пойду».
Читайте также: В Йошкар-Оле приезжий коммунист обошел Маркелова на выборах главы Марий Эл
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2015 года на выборах главы Марий Эл 13 сентября 2015 года Маркелов победил с результатом 50,76%, с трудом избежав второго тура.
Ближайший соперник Маркелова — чужак для региона, глава обкома КПРФ Кировской области, Сергей Мамаев набрал 32,33% голосов избирателей. При этом Мамаев одержал победу в таких городах, как Йошкар-Ола и Волжск.
Президент России Владимир Путин 6 апреля 2017 года назначил бывшего заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе, председателя Арбитражного суда Московской области Александра Евстифеева временно исполняющим обязанности главы Марий Эл.
Бывший глава республики Леонид Маркелов ушел в отставку. Официально — по собственному желанию. По словам Путина, он попросил направить его на другой участок работы.
Оценивая перспективы своей работы в Марий Эл, Евстифеев отметил, что на сегодняшний день экономический потенциал республики реализован не в полной мере.