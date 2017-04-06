Йошкар-Ола, 6 апреля, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Результаты работы Леонида Маркелова в Марий Эл должны стать предметом разбирательства со стороны правоохранительных органов, считает бывший кандидат на пост главы республики, а ныне депутат Законодательного собрания Кировской области, глава регионального отделения КПРФ Сергей Мамаев. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя отставку главы Марий Эл Леонида Маркелова.

Kprf43.ru, mari-el.gov.ru Сергей Мамаев, Леонид Маркелов

«Для меня его отставка закономерна. Но вместо назначения на новый участок работы бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов должен получить уголовное дело и проведение следственных мероприятий за те вещи, которые он сделал на территории республики», — уверен Мамаев.

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Так, по его словам, необходимо обратить внимание на эффективность расходования бюджетных средств в республике: «Например, полный бред то, что несколько годовых бюджетов было брошено на строительство так называемой «набережной Брюгге» в Йошкар-Оле. Может быть это хорошо, и замечательно, но когда районы, по сути дела, доедают последний кусок, то какая роскошь просто непозволительна».

По словам Мамаева, он готов вновь принять участие в выборах главы региона, но окончательное решение по этому вопросу будет принимать высшее руководство партии.

«Я шел там на выборы и получил неплохой результат. Но выборы были сфальсифицированы. Я там выиграл, это 100%. Люди, которые работали в ЦИК, это негласно подтверждают, — заявил Мамаев. — Если партия сочтет необходимым идти на выборы, я пойду. Если партия сочтет необходимым идти в другом регионе, я тоже пойду».

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2015 года на выборах главы Марий Эл 13 сентября 2015 года Маркелов победил с результатом 50,76%, с трудом избежав второго тура.

Ближайший соперник Маркелова — чужак для региона, глава обкома КПРФ Кировской области, Сергей Мамаев набрал 32,33% голосов избирателей. При этом Мамаев одержал победу в таких городах, как Йошкар-Ола и Волжск.

Президент России Владимир Путин 6 апреля 2017 года назначил бывшего заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе, председателя Арбитражного суда Московской области Александра Евстифеева временно исполняющим обязанности главы Марий Эл.

Бывший глава республики Леонид Маркелов ушел в отставку. Официально — по собственному желанию. По словам Путина, он попросил направить его на другой участок работы.

Оценивая перспективы своей работы в Марий Эл, Евстифеев отметил, что на сегодняшний день экономический потенциал республики реализован не в полной мере.