Москва, 6 апреля, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Яркий пример высокого инвестиционного потенциала показала Хакасия, реализующая сразу несколько успешных проектов, сообщает «Газета.ру». Эксперты дали высокую оценку работу властей Хакасии по привлечению инвестиций в регион и созданию инфраструктуры. «Тот проект, который в Хакасии реализует En+, можно назвать весьма перспективным, — отмечает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. — В регионе, имеющем, может быть, один из самых больших ресурсов, удается, координируя деятельность крупных внешних игроков, даже в условиях санкций создавать инвестиционно-привлекательные проекты. Потенциал Хакасии несомненно важен, особенно учитывая, что в Хакасии ухитряются находить баланс между различными крупными бизнес-группами, частными и государственными, и направлять их энергию действительно на развитие инвестиционного потенциала региона, а значит и России».

Aleksandr Kotozhekov Герб Хакасии

Действительно, на февральском инвестфоруме в Сочи Хакасия представила крупные проекты в металлургии, угольной промышленности и транспортной инфраструктуре. К примеру, чтобы оптимизировать логистику поставок угля с Бейского угольного месторождения, год назад получившего статус стратегического проекта, власти республики разработали важнейший для республики инфраструктурный транспортный проект. Его реализацией занимается структура En+ «Эн+ Логистика», а еще одна структура En+ — КВСУ-Хакасия имеет лицензию на разведку и добычу угля на Северо-Западном Кирбинской участке Бейского месторождения.

Первый этап проекта — транспортно-логистическая инфраструктура, которая соединяет проект РЖД, вложения в логистику и помогает российским компаниям En+, СУЭК-Хакасия, Аршановский, Майрыхский разрезы и др. развивать разработку потенциально крупнейшего месторождения на юге Сибири. Также в проект заложено создание логистического центра на базе ПАО «Абаканвагонмаш» с современными условиями для ремонта вагонов.

Ключевую роль в укреплении и развитии инвестиционного потенциала региона играет глава Хакасии Виктор Зимин, считает Евгений Минченко.

«Он качественно отрабатывает ситуацию. У нас бывают иногда губернаторы, которые выглядят, как руководители GR-департамента одной конкретной компании, — говорит политолог. — В этом смысле Зимин выгодно отличается тем, что у него сохраняется баланс между различными игроками, как государственными, так и негосударственными. Он умеет находить эффект, координируя, соотнося их цели и задачи с целями и задачами региона».

Глава республики Зимин двумя неделями ранее говорил, что кроме транспортного развития, проект по развитию промышленного потенциала Хакасии до 2030 года очень важен и для экологической безопасности региона. В Хакасии с каждым годом растут объемы выпускаемой продукции и железнодорожных грузоперевозок. «Нам важно создать такие условия для развития промышленного потенциала республики, чтобы не только обеспечить бесперебойную отгрузку и транспортировку продукции, но и, что особенно важно, в полной мере учесть и проработать экологическую составляющую, замыкая основной поток грузоперевозок на железную дорогу», — заявил глава республики.

Строительство внутренней инфраструктуры уже зарекомендовало себя в других странах мира, например, в Китае, давно опережающем главные индустриальные страны по темпам экономического роста.

Высокий инвестиционный потенциал демонстрирует не только Хакасия. На Севере реализуют крупнейший проект по сжижению природного газа «Ямал-СПГ», первую очередь которого запустят уже в этом году, а также проекты по развитию Северного морского пути, и строительству транспортной логистической системы «Северный широтный ход», железнодорожной магистрали в ЯНАО.

Высока привлекательность для инвесторов у Якутии, интересной им своими месторождениями нефти и строительством газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ пойдет в Китай.

Лидером по заключенным контрактам на том же Сочинском форуме стал Краснодарский край, инвесторы охотно вложились в аграрный сектор и туризм, заинтересовались проектом по электрификации порта «Тамань» и модернизацией Афипского нефтеперерабатывающего завода.