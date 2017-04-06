Киев, 6 апреля, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Российскую Федерацию в провинциализме. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Порошенко считает, что Россия «ищет будущее в своем империалистическом прошлом». Украинский президент считает, что в этом прошлом «не было человеческого достоинства, не было верховенства права, в том прошлом, где подавляли людей, где существовала экспансия».

Также Порошенко заявил, что воссоединение Крыма с Россией «свидетельствует о российском провинциализме».

«Современная Украина опирается на мощное гражданское общество. А Россия это гражданское общество подавляет», — считает президент Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко неоднократно обвинял Россию в том, что она якобы дестабилизирует ситуацию на Украине.