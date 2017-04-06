Краснодар, 6 апреля, 2017, 17:28 — ИА Регнум.



Александр Мариинский ИА REGNUM Цветы перед алтарем в храме всегда свежие

Видимое отражение святого великомученика Пантелеймона и надпись «Спаси и сохрани» на побелке заметили во время генеральной уборки 5 апреля на стенах храма святителя Николая Чудотворца в Краснодаре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В церкви, расположенной на улице Трудовой Славы, готовятся к Пасхе. Православные христиане моют окна, оттирают от воска подсвечники, смывают копоть от свеч со стен. На левой стороне храма расположены иконы великомученика Пантелеймона и Неупиваемой Чаши. «Когда мы сняли эти иконы, то обнаружили, что на стене отпечатались изображения целителя Пантелеймона и надпись «Спаси и сохрани» с обратной стороны иконы «Неупиваемая чаша», — рассказал прихожанин Александр в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Александр Мариинский ИА REGNUM Икона целителя Великомученика Пантелеймона

Александр Мариинский ИА REGNUM Отражение иконы Великомученика Пантелеймона на стене храма

Постоянные посетители храма склонны верить в чудесное происхождение отражений на стене. Но, как утверждают святоотеческие предания, к разного рода творимым чудесам необходимо относится с известной долей сомнения. В частности, настоятель храма отец Василий Плиска, комментируя произошедшее корреспонденту ИА REGNUM, заметил: «К данному факту не следует привлекать внимание. Всё здесь объяснимо. На обратной стороне иконы «Неупиваемая Чаша» из дерева вырезаны слова «Спаси и сохрани» и, они очень плотно прилегают к стене. Сажа от сгораемых свечей в течение некоторого времени накапливается в тех местах, где буквы плотно пристают к стене и оседают на кириллице. Поэтому и сформировалось отражение», — пояснил священник.

Но, икона «Святого великомученика Пантелеймона» не имеет с обратной стороны видимых выпуклостей, там сплошная древесно-волокнистая плита (ДВП). Она также очень плотно прилегает к побелке, и на первый взгляд, продуктам от сгорания свечей негде оседать.

Александр Мариинский ИА REGNUM Распологаются иконы слева от входа в храм

Александр Мариинский ИА REGNUM Отпечатки от икон

«Всё дело в том, что краска, нанесенная во время росписи иконы, выгнула каким-то образом часть ДВП, — объяснил отец Василий Плиска. — Вот этими частями икона и прижалась вплотную к стене, и по периметру отражения сажа от свечей осела на задней стороне изображения святого. Именно таким образом и отпечатался силуэт Великомученика Пантелеймона на стене храма. Ничего удивительного здесь нет. Правда, стирать мы это изображение пока не будем, на всё воля Божия. Может быть так надо, мы же точно не знаем».

Как рассказали в беседе с корреспондентом ИА REGNUM прихожане храма, в месте отправления христианского культа иногда слышатся песнопения, причем когда там нет службы. Стоит отметить, что настоятель храма, отец Василий часто посещает монастыри святой горы Афон и привозит оттуда писанные на заказ иконы, среди них, например, список чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница», апостолов «Петра и Павла».

Александр Мариинский ИА REGNUM Крест украшен полудрагоценными хризолитами

Справка:

Целитель Пантелеймон родился недалеко от Константинополя, в городке Никомидия, в третьем веке н.э. Отец его был язычником, а мать христианка. После ее смерти родитель отправил сына получать медицинское образование в языческой школе. Но нравоучения матери и наставления в христианстве для него не пропали даром. Пантелеймон встречает в городе иерея Ермолая и ходит к нему изучать христианскую веру. Однажды Пантелеймон возвращался от него и увидел на земле мертвого ребенка, рядом с которым была змея. Вспомнив о силе веры, он начинает усердно молиться, чтобы вернуть малыша к жизни. Ребенок ожил, а змея, наоборот, стала мертвой. Это событие очень сильно повлияло на Пантелеймона и он принял крещение от Ермолая.

Со временем целитель излечил от слепоты глубоко больного человека, ходил по тюрьмам и врачевал больных, за свою работу он не денег не брал. Известие о христианском врачевателе бессребренике дошла до императора Максимилиана. Последнего беспокоило то, что излечивал нуждающихся Пантелеймон не с помощью языческих богов, а с помощью Бога христианского. А это значит, врачеватель шел против власти императора. За это полагалась смертная казнь. Пантелеймона подвергли жестоким мучениям, пытаясь сделать так, чтобы он отрекся от своей веры. Но святой был непреклонен.

В последней каре его пытались зарубить мечом, привязав к маслине, но оружие становилось мягким, и мучители отказались завершить начатое. Пантелеймон же услышав глас Божий, зовущий его к себе, попросил вновь начать казнь, после этого палачам удалось убить святого. По преданию Церкви, после казни из раны святого вытекло молоко, маслина покрылась плодами, а многие из тех, кто видел казнь, уверовали во Христа. Каты (палачи) пытались сжечь тело святого, но оно не поддалось пламени и его просто бросили. Христиане же с почтением предали его тело земле.

Сейчас почти в каждом православном храме имеется икона святого. Многие страждущие, прибегающие к ней с искренней молитвой, получают излечение от болезней и душевное спокойствие.