Симферополь, 6 апреля, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Власти Симферополя приняли решение о сносе незаконных торговых объектов на территории, прилегающей к Центральному рынку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, работы по сносу планируется начать 10 апреля.

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Постановление администрации города Симферополя от №575 «О сносе строений, расположенных на территории, прилегающей к Центральному рынку вдоль ул. Козлова от пр. Кирова до ул. Севастопольская в г. Симферополе», напомнили в мэрии, было подписано еще в середине марта. В соответствии с документом, все нежилые помещения, расположенные по пр. Кирова/Козлова, 1, должны были быть снесены в добровольном порядке.

Однако, отметили в администрации города, постановление это исполнено далеко не всеми предпринимателями. В связи с этим администрацией было принято решение о принудительном сносе незаконных строений. Накануне всем предпринимателям были разосланы уведомления о начале демонтажа объектов с 10 апреля.

Перечень из 20 объектов мини-рынка на улице Козлова — рядом с площадью Центрального рынка — был утвержден администрацией города еще в декабре 2016 года. Спустя месяц власти предупредили предпринимателей, что их торговые объекты подлежат сносу.

Как ранее заявляли власти Симферополя, после сноса незаконных торговых объектов на этой территории планируется организовать единый комплекс — с зоной отдыха, несколькими торговыми объектами, остановочным павильоном.