Псков, 6 апреля, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Андрей Турчак заявил, что профсоюзы заняли неконструктивную позицию, став организаторами митингов с требованием индексации зарплат бюджетников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом Турчак заявил сегодня, 6 апреля, в ходе встречи с представителями Псковского областного совета профессиональных союзов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Вы — наш социальный партнер, а партнерство подразумевает диалог. Если есть диалог, зачем выходить на улицы?» — заявил Андрей Турчак.

Он поручил провести индексацию заработных плат бюджетников 1 октября 2017 года на 2% и гарантировал, что с 2018 года администрация Псковской области вернётся к индексации в рамках, обозначенных министерством экономического развития и министерством финансов РФ.

Псковский губернатор напомнил, почему индексация была приостановлена. По его словам, монаторий в 2014 году был введён временно, но «в силу объективных причин растянулся на два года». «В этот период нам важно было выполнять, прежде всего, прямые обязательства. Если бы мы сорвали выплату зарплат или отправили бы людей на новогодние каникулы без копейки в кармане, то вы бы первые спросили: «Почему?». Но сейчас ситуация меняется. Вопрос возврата к индексации действительно назрел», — отметил губернатор.

По его словам, по итогам переговоров в Минфине Псковская область дополнительно получит 1,2 млрд рублей, в том числе 600 млн рублей — на зарплаты бюджетникам. Турчак призвал руководителей бюджетных организаций, присутствовавших на совещании, «не придерживать стимулирующие выплаты, а выплачивать работникам полноценную зарплату».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, псковские профсоюзы требовали индексации зарплат работников бюджетной сферы с августа 2016 года, когда собрали около 7 тысяч подписей под обращением к губернатору региона Андрею Турчаку, но в проекте бюджета Псковской области на 2017 год индексация зарплат не предусматривалась. С декабря 2016 года профсоюзы поднимали этот вопрос на протестных акциях, а с 15 марта объявили месячник протеста: пикеты и митинги профсоюзов стали проходить в Пскове, Великих Луках и других городах региона каждую среду.