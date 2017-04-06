Ярославль, 6 апреля, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перечислит гонорар от выступления в Ярославле 5 апреля семьям жертв, погибшим от терракта в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил в ходе самого выступления, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Концерт открылся песней «На небе вороны», которую рок-музыкант посвятил погибшим в теракте в метро Санкт-Петербурга.

Wikimedia.org Юрий Шевчук

«Это огромная, ничем не оправданная жестокость по отношению к невинным людям. А с другой стороны, жители Санкт-Петербурга и всей страны проявили огромное человеколюбие по отношению к ближнему своему. Спасибо им за это. Гонорар от этого концерта я, конечно же, перечислю семьям погибших», — сказал Юрий Шевчук.

8 апреля 2017 года в Успенском кафедральном соборе Ярославля будет совершено заупокойное богослужение по жертвам теракта в Санкт-Петербургском метрополитене.