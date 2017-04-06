Вильнюс, 6 апреля, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в рамках визита в Киев встретился с премьером Украины Владимиром Гройсманом. На встрече Сквернялис отметил, что оказываемая Литвой поддержка Украине — «нечто большее, чем просто официально выраженная позиция». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 6 апреля, в пресс-службе правительства Литвы.

Цитата из т/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Крепитесь! Заграница вам поможет!

«Литва твердо поддерживает Украину, ее независимость и территориальную целостность. Мы никогда не признаем незаконную оккупацию и аннексию Крыма. Мы поддерживаем проводимые Украиной реформы. Это решительный и необходимый шаг, поэтому мы будем и дальше призывать ее идти по этому пути», — сказал Сквернялис, подчёркивая постоянную и всестороннюю поддержку военным силам Украины.

Премьер Литвы, обсуждая развитие двусторонних отношений, обратил внимание и на возможности укрепления экономического сотрудничества через Клайпедский порт, активнее пользоваться туристическими услугами Литвы. Также речь шла об учебе украинских студентов в литовских университетах.

Напомним, с начала конфликта на Украине официальный Вильнюс оказывает военную помощь Киеву, солдаты украинской армии лечатся и проходят инструктаж в литовских лагерях.