Вильнюс, 6 апреля, 2017, 16:47 — ИА Регнум.

Литовское Национальное платежное агентство (НПА) заканчивает оказывать финансовую поддержку фермерам, которые в своем хозяйстве сократили количество молока, продаваемого на переработку, сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 апреля, в НПА.

Пименов Юрий Иванович. Молочный завод. 1930

Согласно схеме поддержки, с помощью которой планировалось сократить избыток молока на рынке, 1936 производителям молока было выплачено 1,4 млн евро. Эти фермеры выполнили обязательства и в течение трех месяцев продавали меньше молока, по сравнению с таким же периодом 2016 года. Количество молока, за которое была выделена поддержка — 10,5 тонн.

Осенью 2016 года фермеры подавали заявки по поводу двух периодов сокращения количества молока для продажи — с октября по декабрь 2016 года и с ноября 2016 года по январь 2017 года. К количеству молока, которое планировалось сокращать во второй период, применялся коэффициент перераспределения, поскольку количество превышало планку, установленную Еврокомиссией. Из-за превышенной планки больше не принимались заявки по поводу дальнейших периодов сокращения.