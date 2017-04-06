Вильнюс, 6 апреля, 2017, 16:46 — ИА Регнум. В 2017 году, на программу по уходу за дорогами и их развитию в Литве планируется выделить более 499 млн евро. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 апреля, в министерстве транспорта Литвы, это на 10% больше, чем в 2016 году.

stux Ремонт дороги

«В этом году мы больше внимания уделим трансевропейской дорожной сети и работам по асфальтированию гравийных дорог государственного значения. Часть средств пойдет на финансирование объектов транспортной инфраструктуры местного значения, связанных с осуществлением стратегического проекта Rail Baltica», — рассказал министр транспорта и связи Рокас Масюлис.

На развитие трансевропейской дорожной сети Е67 (Via Baltica) планируется выделить 24 млн евро, а на гравийные отрезки дорог государственного значения, соединяющие асфальтированные отрезки дорог, планируется выделить более 83 млн евро. На финансирование объектов транспортной инфраструктуры местного значения, связанных с осуществлением проекта Rail Baltica, планируется выделить 13 млн евро.

Другая часть средств, выделяемых на программу — более 361 млн евро — будет распределена по пропорциям, предусмотренным в законе о программе по присмотру за дорогами и их развитию. На развитие дорог государственного значения и присмотр за ними, внедрение мер безопасного движения планируется выделить более 23 млн евро, на дороги местного значения и улицы пойдет более 108 млн евро. Оставшиеся более 18 млн евро — резерв средств программы, предназначенный для финансирования потребностей государства, связанных с дорогами.

В 2016 году программа по присмотру за дорогами и их развитию собрала на 19,7 млн евро больше, чем планировалось.