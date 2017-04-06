Москва, 6 апреля, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Лидеры «Справедливой России» Сергей Миронов, КПРФ Геннадий Зюганов и ЛДПР Владимир Жириновский просят президента РФ Владимира Путина отменить так называемый муниципальный фильтр на выборах глав регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля. Пятилетняя практика применения механизма выявила ряд недостатков, отмечают в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Механизм «муниципального фильтра» дает большое поле для политических манипуляций и применения административного ресурса главам регионов и муниципальных образований, а также руководителям представительных органов муниципальных образований с целью влияния на состав кандидатов, а, следовательно, и на итоги выборов», — говорится в письме.

Кроме того, указывается и на финансовый фильтр для кандидатов в губернаторы. «Учитывая стоимость нотариальных услуг и сложность логистики в сельских районах большинства регионов, использование муниципального фильтра в реальных российских условиях косвенно налагает еще и «имущественный ценз» на кандидатов на пост высшего должностного лица субъектов РФ. Фактически только кандидаты, готовые потратить на транспортные и муниципальные услуги порядка 1 млн рублей на процедуры, связанные со сбором и заверением необходимых для своего выдвижения подписей, могут принять участие выбора высшего должностного лица субъекта РФ», — говорится в письме.

Муниципальный фильтр на выборах губернатора стал механизмом устранения реальных конкурентов «партии власти», отмечает Миронов.

«Удобных для себя конкурентов, а по сути спарринг-партнеров, «Единая Россия» часто просто назначает, обеспечивая их подписями своих муниципальных кандидатов», — указал он, отметив, что выборы без подлинной конкуренции приводят к тому, что человек на высоком посту начинает воспринимать власть как свою собственность.

«Истории Александра Хорошавина, Вячеслава Гайзера, Александра Соловьева — это все яркие иллюстрации того, чем оборачивается система выборов глав регионов, основанная на «муниципальном фильтре», — говорит Миронов.

Также руководители оппозиционных думских фракций рассчитывают на встречу с президентом, где поднимут вопрос отмены муниципального фильтра.

Ранее Миронов предложил КПРФ и ЛДПР в кротчайшие сроки провести консультации по поводу выдвижения единых кандидатов на выборах губернаторов. Тогда партийные представители согласились с необходимостью скоординированных действий, направленных на законодательную отмену муниципального фильтра.

Сейчас муниципальные депутаты имеют возможность поддержать только одного кандидата, выдвинутого любой политической партией либо в порядке самовыдвижения.