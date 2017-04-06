Санкт-Петербург, 6 апреля, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Появилась новая информация об обстоятельствах, при которорых в доме на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге произошло обрушение облицовки стены и ее падение на землю.

ГУ Росгвардии по СПб и ЛО Вид из окна поврежденного дома

Напомним, сначала очевидцы ЧП услышали два громких хлопка и предположили, что прогремел взрыв. Также люди говорили о пожаре. Вскоре стало понятно, что речь не идет о теракте, а причиной случившегося мог стать взрыв бытового газа. Затем стало ясно, что дом не газифицирован, и возникло предположение о нарушениях при ведении ремонтных работ.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM от источника, при строительных работах вспыхнула монтажная пена, а часть стены обрушилась наружу из-за вибрации, также при производстве работ.

Тем временем взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии, выехавшие на место предполагаемого взрыва на проспекте, сделали предварительный вывод о том, что падение облицовочной плиты дома не было результатом действия какого-либо взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба Главка Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

ГУ Росгвардии по СПб и ЛО Внутри поврежденной квартиры

По данным ГУ МЧС России, в жилом доме в Невском районе Санкт-Петербурга произошло обрушение облицовочного кирпича на площади 12 квадратных метров. Это случилось на тринадцатом этаже 16-этажного жилого здания по адресу проспект Солидарности, д. 21 корп.3.