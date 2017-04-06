* ИГ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, 6 апреля, 2017, 16:37 — ИА Регнум.



U.S. Air Force Вертолёт ВВС Ирака

Боевики террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сбили боевой вертолет ВВС Ирака над Мосулом. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает британская Independent.

Сообщается, что боевой вертолет ВВС Ирака был сбит в небе над Мосулом боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Оба пилота вертолета погибли.

Информация уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, операция по освобождению Мосула началась ещё в октябре 2016 года и продолжается до сих пор. Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удерживают западную часть города и ведут ожесточенные бои с силами коалиции.

При этом коалиция бомбит городские кварталы Мосула с помощью стратегических бомбардировщиков, а также использует тяжелую артиллерию и ракетные системы. Счет погибших среди мирных жителей идет на тысячи.