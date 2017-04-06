Боевики ИГ* сбили вертолет ВВС Ирака в небе над Мосулом
Мосул, Ирак, 6 апреля, 2017, 16:37 — ИА Регнум.
Боевики террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сбили боевой вертолет ВВС Ирака над Мосулом. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает британская Independent.
Сообщается, что боевой вертолет ВВС Ирака был сбит в небе над Мосулом боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Оба пилота вертолета погибли.
Информация уточняется.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, операция по освобождению Мосула началась ещё в октябре 2016 года и продолжается до сих пор. Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удерживают западную часть города и ведут ожесточенные бои с силами коалиции.
При этом коалиция бомбит городские кварталы Мосула с помощью стратегических бомбардировщиков, а также использует тяжелую артиллерию и ракетные системы. Счет погибших среди мирных жителей идет на тысячи.