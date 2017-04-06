Манила, 6 апреля, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Филиппин задержали двух подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 6 апреля сообщает Reuters.

ROOKIE23 Задержание

Гражданка Сирии Раджаф Зина и гражданин Кувейта Хусейн Аль-Дафири были задержаны в филиппинской столице, арестованные работали в престижном районе Манилы, заявил министр юстиции Филиппин Виталиано Агирре.

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Аль-Дафири будет депортирован в Кувейт, так как его подозревают в планировании террористических атак у себя на родине. Гражданку Сирии депортируют в Катар, откуда она прилетела на Филиппины.

«Нас интересует только один вопрос. Что они делают на Филиппинах?», — заявил Агирре.

Министр юстиции Филиппин добавил, что правоохранительные органы в значительной степени полагаются на информацию зарубежных коллег для обнаружения сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории страны.

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Напомним, подозреваемые прибыли в Манилу в январе текущего года. Операция по задержанию прошла 25 марта. Иммиграционные власти Филиппин сообщили, что задержанные были трудоустроены кувейтским агентством по подбору персонала.