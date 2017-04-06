Красногорск, 6 апреля, 2017, 16:22 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Контрафактный алкоголь

В селе Малодубенское Орехово-Зуевского района Московской области полицейскими по подозрению в реализации контрафактного алкоголя задержаны два местных жителя, сообщили в областном ГУ МВД.

В ходе отработки поступившей в областное МВД информации, выяснилось, что мужчины организовали цех по производству контрафактной алкогольной продукции.

При задержании изъято более 250 единиц контрафактного алкоголя — водки, более 44 тысяч литров спирта, принтер для маркировки продукции, а также аппарат для нанесения федеральных специальных марок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

Задержанным грозит лишение свободы на срок до 5 лет. До суда они проведут под домашним арестом.

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и домашнего ареста.

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Как сообщало ИА REGNUM, это не единичный случай изготовления контрафактного алкоголя. Так, в марте в подмосковном городе Егорьевске было обнаружено и изъято около 14 тысяч единиц контрафактного алкоголя — водки, коньяка и вина, на сумму 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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