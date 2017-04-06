Санкт-Петербург, 6 апреля, 2017, 16:16 — ИА Регнум. В жилом доме в Невском районе Санкт-Петербурга произошло обрушение облицовочного кирпича на площади 12 квадратных метров. Это случилось на тринадцатом этаже 16-этажного жилого здания по адресу проспект Солидарности, д. 21 корп.3, сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Https://vk.com/spb_today Обрушение на проспекте Солидарности (фото группы «ДТП и ЧП")

По уточненным данным, ЧП произошло в 15:03.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают 17 единиц техники и 80 человек личного состава, в том числе от МЧС 11 единиц техники и 49 спасателей и пожарных.

Как заявил журналистам глава Невского района Константин Серов, обрушение могло произойти из-за нарушений при производстве строительных работ.

Очевидцы и жители Невского района описывают случившееся в популярной городской группе в соцсети.

«У меня друг живет в этом доме, на этом же этаже, в 10 метрах от той квартиры. Говорит, что рвануло нормально, трехануло весь дом. В квартире той ремонт идет с неделю уже. Газа в доме нет. Никого не эвакуировали, он так и сидит дома», — сообщил один из горожан в соцсети.

«Сейчас знакомый звонил. Живёт в соседнем доме с этим, где произошло ЧП. Сказал, что запах пороха был. Я ни на что не намекаю, но…», — высказывают свои опасения петербуржцы.

«Я живу в доме напротив. Было слышно 2 хлопка. Один сильный, второй, собственно, издала упавшая плита. В самом начале шел черный дым. Дым, а не пыль. В этом доме газа нет», — утверждает очевидец.

«Просто то, что не успели сделать на Товарищеском, успели сделать на Солидарности», — добавляют интернет-пользователи, намекая на утреннюю новость о найденной на Товарищеском проспекте бомбе.

«Кто будет взрывать верхние этажи? Если взрывать эффективно, то нижние несущие опоры. Был бы взрыв, дыра была бы сквозной, а так очевидно, что это обрыв облицовки», — уверен другой пользователь.