Чебоксары, 6 апреля, 2017, 16:13 — ИА Регнум.



ИА REGNUM В ожидании начала семинара

В 2016 году прокурорам в Приволжском федеральном округе выявлено почти 30 тыс. нарушений законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, в том числе почти 7 тыс. незаконных правовых актов. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 6,5 тыс. должностных лиц. При этом на Приволжский федеральный округ приходится более половины всех преступлений в РФ по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 6 апреля, заявил в Чебоксарах заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, открывая семинар прокурорских работников ПФО.

В надзорном ведомстве уточнили, что семинар был организован по инициативе Сергея Зайцева с целью обсуждения актуальных вопросов правоприменительной практики и прокурорского надзора в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.

«Создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства (МСП) является одним из условий успешной реализации экономической политики государства. Именно поэтому на протяжении многих лет данный вопрос находится под особым контролем руководства страны и Генеральной прокуратуры Российской Федерации», — пояснил заместитель генпрокурора РФ. И подчеркнул, что в Поволжье прокурорами «на данном направлении проводится серьёзная работа», в «результате сегодня более взвешенно решаются вопросы согласования планов проверок, внеплановых проверочных мероприятий».

«Не спадает активность прокуроров в выявлении и пресечении нарушений, при этом существенно усилена работа по защите прав бизнеса уголовно-правовыми средствами. Так, если в 2013 году в округе было выявлено лишь пять преступлений, предусмотренных статьей 169 УК РФ — «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности», в 2016 году их число увеличилось до 39, что составляет более половины всех преступлений, зарегистрированных в целом по стране», — отметил замгенпрокурора.

Тем не менее «положение с соблюдением прав субъектов малого и среднего предпринимательства нельзя признать благополучным в полной мере», констатировал Зайцев. По его словам, «в процессе создания и развития своего дела люди сталкиваются не только с неурегулированностью многих вопросов, но и с противоправными действиями должностных лиц». По данным ведомства, в 2016 году прокурорами в Приволжском федеральном округе выявлено почти 30 тыс. нарушений законодательства в данной сфере, в том числе почти 6810 незаконных правовых актов. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 6,5 тыс. должностных лиц.

«Практически во всех регионах округа продолжают выявляться незаконные правовые акты органов региональной власти и местного самоуправления, регламентирующие правоотношения в сфере предпринимательской деятельности. Наиболее часто встречаются положения об истребовании у заявителей излишних документов, установление не предусмотренных законом оснований для проведения внеплановых проверок. Многочисленные нарушения допускаются уполномоченными органами при реализации контрольно-надзорных полномочий», — сообщил Сергей Зайцев.

В частности, в Татарии, Марий Эл, Нижегородской и Самарской областях «до сих пор не искоренены случаи проведения проверок без согласования с прокурорами». При согласовании проверок на 2017 год прокурорами в ПФО отказано в согласовании свыше 12 тыс. предложений о проверках.

По мнению прокуратуры, особого внимания требуют вопросы соблюдения законодательства об инвестиционной деятельности. «Не везде должным образом осуществляется финансирование программных мероприятий по развитию инвестиционной привлекательности, имеются случаи незаконного отказа юридическим лицам в конкурсном отборе инвестиционных проектов. Серьёзным сдерживающим фактором в развитии предпринимательской деятельности является задолженность государственных и муниципальных заказчиков по исполненным контрактам, размер которых по состоянию на 1 марта текущего года составил 5,8 млрд рублей», — констатировал Сергей Зайцев.

Отметим, в Чувашии в органы прокуратуры поступило 159 (в 2015 году — 355) заявлений о согласовании внеплановых проверок, из них 108 было согласовано (в 2015 году — 160). Дана правовая оценка 2245 запланированным на 2017 год проверкам, из которых 263 отклонены (13%) в связи с «отсутствием законных оснований». 1982 проверки включены в сводный план.

Говоря о нарушениях, в прокуратуре в качестве резонансного примера приводят дело главы администрации Чебоксарского района Георгия Егорова, который подозревается в серии преступлений. Напомним, сити-менеджеру, в частности, инкриминируют «необоснованное уклонение от исполнения обязательств» по муниципальному контракту на строительство жилья для переселения граждан из «аварийки». «Несмотря на то, что обязательства по контракту были исполнены, состоялась приёмка квартир, и права муниципальной собственности на них были зарегистрированы, глава администрации Чебоксарского района ввиду личных неприязненных отношений с директором подрядной организации на протяжении длительного времени необоснованно отказывал в подписании актов КС-2 и КС-3, необходимых для перечисления на счёт подрядчика бюджетных средств в сумме более 5 млн рублей», — поясняли ранее в надзорном ведомстве. По иску подрядной организации решением суда с администрации Чебоксарского района взыскана сумма основного долга, а также дополнительно — неустойка в сумме 465 тыс. рублей.

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В Янтиковском районе при проверке выявлено нарушение при предоставлении гранта в размере 50 тыс. рублей хозяйствующему субъекту, не имеющему права на его получение. По данным прокуратуры Чувашии, грант был выделен на развитие кафе юридическому лицу, реализующему подакцизный товар — алкогольную продукцию.