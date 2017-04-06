Тольятти, Самарская область, 6 апреля, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Бренд Lada готовится выпустить на рынок Весту в кузове универсал и его кроссовую версию. Эти модели впервые за всю историю выпуска серийных авто получат ряд новых технологических решений, отсутствие которых не лучшим образом сказывалось на конкуренции.

Kremlin.ru LADA Vesta

По информации собственного источника ИА REGNUM можно с уверенностью говорить о внедрении на Lada Vesta Cross задних дисковых тормозов. Сейчас весь модельный ряд бюджетников оснащается тормозами барабанного типа. Исключение составляют автомобили от официального тюнингового ателье Lada Sport.

Предполагается, что задние дисковые тормоза получит сначала кроссовая версия, а затем и универсал в обычном исполнении. После внедрения на автомобилях с этим кузовом, новинка может расширить перечень опций и в седане, но только в топовых комплектациях.

Кроме того, с выходом на рынок универсалов Весты, перечень нововведений для текущего модельного ряда будет расширен за счет новой приборной панели, такая сейчас ставится на автомобили для европейского рынка, и датчиком давления в шинах.

Пятую дверь автомобилей в этом кузове оснастят кнопкой открывания. Такое решение впервые было реализовано на Lada Xray.

На старте производства Lada Vesta президент АВТОВАЗа уже озвучил предполагаемую цену универсала. Николя Мор заявил, что новая модель будет стоить около 800 000 рублей. Цены на седан Весты стартуют с 545 900 рублей.

Старт производства универсала Lada Vesta намечен на 30 июня 2017 года. Продажи начнутся этой осенью.