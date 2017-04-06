Хельсинки, 6 апреля, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Весь тираж журнала Allegro, на страницах которого финские журналисты обнаружили рекламу Крыма как туристического направления, будет изъят. Соответствующее решение приняла государственная железнодорожная компания Финляндии VR, сообщает YLE сегодня, 6 апреля.

Страница с рекламой Крыма

По информации издания, в свежем номере журнала, который предлагается пассажирам скоростных поездов Allegro, курсирующих между Санкт-Петербургом и Хельсинки, на финском, английском и русском языках рекламируются поездки в Крым.

Журнал Allegro издаётся совместно VR и ОАО «РЖД». Как пояснили в пресс-службе VR, рекламный материал опубликован РЖД. «VR не предлагает и не организовывает поездки в Крым. Тем не менее VR приняла решение об изъятии всего тиража Allegro», — заявил начальник пресс-службы компании Мика Хейяри. По его словам, руководство VR оценит ситуацию и проведёт беседу с российскими партнерами.

Эксплуатацию поезда осуществляет Oy Karelian Trans LTD, совместное предприятие финской Suomen Valtion Rautatiet (VR) и ОАО «Российские железные дороги».

Отметим, что санкции Евросоюза распространяются на оказание туристических услуг в Крыму и Севастополе. Кроме того, запрещен заход круизных судов в крымские порты.

Как напоминает издание, в 2014 году журнал Allegro отказал в рекламе финскому гей-клубу из-за российского закона, запрещающего пропаганду гомосексуализма.