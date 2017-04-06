Варшава, 6 апреля, 2017, 16:18 — ИА Регнум. Артиллерийская пушка была изъята польскими пограничниками у двух гражданок Украины, передает 6 апреля «Польское радио».

(сс) Andshel Корабельная артиллерийская установка АК-630

Как сообщило польское Агентство внутренней безопасности, орудие было обнаружено при досмотре грузовика на переходе в Дорохуске (Польша). Речь идет о зенитном орудии от АК-630 (автоматическая корабельная артиллерийская установка калибром 30 мм).

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности изъяли на польско-украинской границе артиллерийскую пушку и задержали лиц, которые пытались ввезти её в Польшу», — сообщило радио.

Украинки хотели выдать часть артиллерийской установки за гидравлический компонент. После досмотра женщин задержали. По факту случившегося ведется расследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля женщина пыталась провезти через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС алмазы на 19 млн рублей — контрабандой из Дубая в Махачкалу.

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