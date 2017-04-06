Красногорск, 6 апреля, 2017, 15:55 — ИА Регнум. В Московской области количество обращений к Уполномоченному по правам человека в 2016 году составило 12 тыс. 877 (устные обращения — 79,72% и 20,26% — письменные). Об этом сегодня, 6 апреля, заявила омбудсмен Екатерина Семенова на заседании Мособлдумы.

Валентин Серов. Ифигения в Тавриде. 1893

По ее словам, около половины из них касалась нарушения социальных прав (33,9%), далее следуют экономические (8,3%), культурные (5,7%), экологические (3,2%) и политические (0,3%) права.

С 2014 года количество письменных обращений увеличилось на 46%, устных — на 34%.

Также Семенова заявила, что в Подмосковье намерены уточнить критерии понятия «одиночество». Поправки в закон планируется рассмотреть в ближайшее время, передавало «Подмосковье сегодня».

«В Минсоцразвития внесено предложение, чтобы в конкретный пункт закона по поддержке граждан были приняты поправки, где уточнялись бы критерии одиночества, — уточнила омбудсмен.

«Например, нельзя признать одинокой пенсионерку, которая живет одна, если у нее сын осужден и отбывает наказание, но по факту человек одинок», — отметила Семенова.

Как сообщает ИА REGNUM, психологи считают одинокими тех людей, которые оказываются в мире без привычной им психологической защиты. В современном мире люди нередко чувствуют себя одинокими. Социологи связывают это с ослаблением связей в различных группах, таких как семья или соседи по дому. Если раньше люди знали соседей по дому, то сейчас это уже редкость.

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Напомним, с 10 по 19 апреля в Подмосковье пройдет декада милосердия.Особое внимание будет уделено одиноким пенсионерам, инвалидам и пожилым жителям сельских районов Подмосковья, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, малообеспеченным гражданам пожилого возраста.