Калуга, 6 апреля, 2017, 16:06 — ИА Регнум. 6 апреля активисты территориальных общин «Площадь Победы» и «Театральная площадь» посетили выставки «Калуга. Год 1941-й» и «Крым и Севастополь: возвращение домой», расположенные в выставочном зале государственного архива Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На встрече в государственном архиве Калужской области.

Вместе с активистами экспозиции осмотрели глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат городской думы Максим Платов.

Экспозиция выставки «Калуга. Год 1941-й» рассказывает о жизни города в 1941 году: мирном времени, начале военных действий и захвате города, днях оккупации, освобождении Калуги и возвращении к мирной жизни.

На выставке представлены газетные вырезки, официальные документы административных органов, различных предприятий, документы из семейных архивов калужских учителей, краеведов, артистов. Помещены здесь приказы и распорядительные документы немецко-фашистской комендатуры и калужской городской управы, а также сочинения школьников, написанные в 1942 году на тему «Что я пережил во время немецкой оккупации».

В основу выставки «Крым и Севастополь: возвращение домой» легли марки, открытки, конверты, филателистические выпуски, фотографии и другие материалы, посвященные Крыму, его исторической связи с Россией, а также событиям 16−21 марта 2014 года, которые предшествовали вхождению полуострова в состав Российской Федерации.

Начальник управления по делам архивов Калужской области Майя Добычина рассказала активистам ТОС о структуре и деятельности архивных служб.

Глава городского самоуправления Александр Иванов поблагодарил Майю Добычину за многолетний труд на благо Калуги.

«Майя Александровна не только много лет способствует совершенствованию работы архивных служб, но и ведёт большую общественную работу, активно участвует в деятельности территориальной общины «Площадь Победы», — отметил Иванов, — именно по её инициативе были установлены стенды, рассказывающий об истории Площади Победы, Поста №1 и празднования в Калуге Дня Победы».

Экспозиция вызвала большой интерес у активистов территориальных общин.

«История пишется не со слов, а на основе документов, — подчеркнул Александр Иванов, — архивные службы Калуги и Калужской области вносят огромный вклад в дело сохранения исторической памяти. Так в архивах были найдены уникальные документы, которые проливают свет на многие значимые события в жизни города. Например, решение горисполкома Калуги о строительстве нового рынка, кстати, согласно этому решению на месте бывшего белорусского рынка планировалось строительство гостиницы «Колхозная». Также обнаружены документы, посвящённые истории калужской городской Думы с 1785 и до 1917 года. Хочу выразить благодарность всем работникам архивов за их плодотворный труд и пожелать дальнейших успехов».