Санкт-Петербург, 6 апреля, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Чрезвычайное происшествие в жилом доме на проспекте Солидарности в Невском районе Санкт-Петербурга не является террористическим актом.

Https://vk.com/spb_today Последствия ЧП на проспекте Солидарности (фото группы ДТП и ЧП")

Напомним, очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме. На место выехали оперативные службы.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, по предварительным данным, хозяин квартиры на 12-м этаже здания делал ремонт — обшивал гипроком стену. В ходе этих работ по неосторожности он задел газовую трубу, что и стало причиной резкого возгорания газа.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, судя по фотографиям с места ЧП, из-за хлопка газа вывалилась наружу и упала на землю стеновая панель здания, повредив припаркованные автомобили.

Как сообщают очевидцы в соцсети, на место происшествия прибыл ОМОН Росгвардии.

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Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 6 апреля на Товарищеском проспекте, который находится в той же самой правобережной части Невского района, что и проспект Солидарности, сотрудниками ФСБ было найдено самодельное взрывное устройство. Его удалось своевременно обезвредить. Как предполагается, в квартире задержаны лица, причастные к террористической деятельности.