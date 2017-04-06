Йошкар-Ола, 6 апреля, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Бывший заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, ныне председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности главы республики Марий Эл. Указ президента опубликован 6 апреля на официальном сайте Кремля.

Kremlin.ru Александр Евстифеев

Всоответствии с указом, полномочия теперь уже бывшего главы республики Леонида Маркелова прекращены досрочно. Он отправлен в отставку по собственному желанию.

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Евстифеев будет временно исполнять обязанности главы республики до вступления в должность лица, избранного главой Марий Эл на всенародных выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля 2017 года президент России Владимир Путин предложил бывшему заместителю полпреда в Приволжском федеральном округе Александру Евстифееву временно возглавить Марий Эл.

По словам Путина, бывший глава республики Леонид Маркелов, возглавлявший регион 16 лет, попросил направить его на другой участок работы.

В свою очередь Евстифеев поблагодарил Путина за оказанное ему доверие, отметив, что на сегодняшний день экономический потенциал республики реализован не в полной мере, много еще предстоит сделать.