Калуга, 6 апреля, 2017, 17:05 — ИА Регнум. В «Автодоре» подтвердили, что сбором денег за проезд по платному участку трассы М3 «Украина» занимается ООО «ОССП», то есть компания из Нидерландов. Однако в компании пояснили, что все дело в субподряде. По заверениям представителей госкомпании, в конечном итоге деньги все равно доходят до Российской Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Miguel Barousse Moreno Платный участок дороги

Напомним, ранее сопредседатель исполкома общественного антикоррупционного комитета Калужской области Андрей Мучкин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что сбором денег за проезд занята ООО «ОССП», учредителем которой оказалась частная компания с ограниченной ответственностью «ХАЙВЭЙ ОПЕРЭЙШНС Б.В.», зарегистрированная в Нидерландах. Об этом можно узнать из чеков за оплату проезда, где в титуле документа указана «Российские автомобильные дороги», а ниже можно обнаружить другого получателя.

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За разъяснениями ИА REGNUM обратилось в «Автодор», где заявили, что реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию платных участков со 124-го по 173-й км и со 173-го по 194-й км на основе комплексного инвестиционного соглашения осуществляет АО «ДСК «Автобан».

»В предмет соглашения, помимо прочего, входит осуществление сбора платы за проезд по данным участкам автомобильной дороги и дальнейшее ее перечисление на вышеуказанный счет государственной компании. Условиями соглашения предусмотрено привлечение АО «ДСК «Автобан» для этих целей оператора платных автомобильных дорог», — пояснили в «Автодоре».

АО «ДСК «Автобан», в свою очередь, в марте 2017 года заключило операторское соглашение с ООО «ОССП», в соответствии последняя компания осуществляет сбор платы за проезд в качестве субподрядчика АО «ДСК «Автобан» для дальнейшего перечисления напрямую на вышеуказанный счет государственной компании.

«Таким образом, реальным получателем оплаты за проезд по данному участку федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» является Российская Федерация и принадлежащая ей дорожная инфраструктура», — заверили в «Автодоре».

То есть между конечным получателем в лице «Автодора» и водителями существует «прослойка» в виде подрядчика и субподрядчика, последний из которых зарегистрирован за рубежом. Остается неизвестным, насколько выгодно такое привлечение зарубежной организации, не подошла бы на эту роль компания, зарегистрированная в России, и в какую сумму обходятся услуги ООО «ОССП».

Стоит отметить, что ИА REGNUM также направляло запрос о сборе платы на М3 в Федеральное дорожное агентство, однако там на вопрос ответить не смогли, посоветовав обратиться непосредственно в «Автодор».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, суммарная протяженность платного участка автодороги М3 «Украина» составляет 49 км. Он разбит на два платных отрезка. Стоимость проезда варьируется от 40 до 180 рублей в зависимости от типа транспорта.

Согласно решению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, плату за проезд по участку автодороги М3 «Украина» Москва— Калуга — Брянск — граница с Украиной будут взимать до 1 мая 2109 года.