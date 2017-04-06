Санкт-Петербург, 6 апреля, 2017, 15:32 — ИА Регнум. В жилом доме на проспекте Солидарности, 21, в Невском районе Санкт-Петербурга, предположительно, произошел взрыв.

Https://vk.com/spb_today Взрыв на Солидарности (фото группы «ДТП и ЧП")

Как сообщили очевидцы в соцсетях, на место срочно прибывают машины оперативных служб.

«Машина внизу раскуроченная стоит от падающих предметов», — пишут в соцсети свидетели.

Судя по фото, наружу вывалилась стеновая панель высотного дома — с уровня примерно 10−12 этажа.

На земле видны крупные обломки, повредившие несколько автомобилей.

Как рассказывают люди, находившиеся вблизи места ЧП, они слышали один или два сильных хлопка на одном из верхних этажей здания. Жильцов дома в настоящий момент эвакуируют. Н