Йошкар-Ола, 6 апреля, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин нашел замену главе Марий Эл Леониду Маркелову. Вместо него республику возглавит, пока временно, бывший заместитель полпреда в Приволжском федеральном округе, а ныне председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Евстифеев

Как сообщает пресс-служба Кремля, свое предложение Путин озвучил Евстифееву во время встречи 6 апреля 2017 года.

По словам президента, сейчас сложилась ситуация, когда действующий глава республики просит использовать его на другом участке работы: «Леонид Игоревич уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы. В этой связи у меня вопрос и предложение: хотели бы Вы возглавить республику до выборов в сентябре этого года, а в зависимости от результатов — принять участие в выборной кампании?»

В ответ Евстифеев поблагодарил президента за оказанное доверие: «Это высокая честь, большое доверие и огромная ответственность. Я хорошо понимаю слово «ответственность», потому что работать в национальной республике, для национальной республики в составе Российской Федерации — это очень серьезное дело. Поэтому, если будет такое поручение, готов его выполнять, используя весь свой опыт — и опыт в Приволжском федеральном округе, и на других участках».

«В рамках Вашей бывшей работы в качестве зама полпреда Вы же (занимаясь, в том числе и Марий Эл) сравнивали республику с другими субъектами Российской Федерации в Поволжье. Как Вы оцениваете потенциал региона?» — поинтересовался президент.

По словам Евстифеева, потенциал у республики достаточно высокий: «Другое дело, что он не в полной мере реализован. Но республика имеет потенциал и в производственной сфере, и особенно в сельском хозяйстве».

«К сожалению, не удалось пока некоторые направления развить. Скажем, на сегодняшний день есть потери по пахотным землям. Не совсем хорошо налажено с образованием молодежи. Пока еще недостаточно и социально-экономическое развитие в смысле невысокой заработной платы, но есть и достоинства: многое сделано, много еще предстоит сделать», — отметил Евстифеев.

В ответ Путин пожелал Евстифееву удачи на новом месте работы.

Днем ранее, 5 апреля, газета «Марийская правда», одним из учредителей которой является правительство республики, попыталась опровергнуть информацию о возможной отставке Маркелова. Со ссылкой на управление информации и общественных связей главы Марий Эл газета сообщила, что весь аппарат правительства работает в штатном режиме, в том числе и глава республики Леонид Маркелов.

«Никаких изменений, по инициативе главы региона, не планируется», — процитировало издание главу управления Сергея Лоскутова.