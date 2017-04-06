Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2017, 14:46 — ИА Регнум. В результате сегодняшнего взрыва у гимназии №5 в Ростове-на-Дону пострадал житель Краснодарского края. Об этом ИА REGNUM известили в управлении по информационной политике региона 6 апреля.

ИА REGNUM Бомба, замаскированная под фонарик, обезврежена в Ростове-на-Дону

В донском правительстве уточнили, что жизни 46-летнего мужчины ничего не угрожает. «Ему оказана вся необходимая помощь, проведен ряд операций. Он находится под непрерывным наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

Напомним, преподаватели и ученики гимназии №5 в связи с произошедшим были эвакуированы. Кинологи и взрывотехники обследовали территорию школы. Такая же работа была проведена во всех учебных заведениях города-миллионника. Взрывных устройств нигде не обнаружено.

В связи с инцидентом во всех муниципальных образованиях региона будут повышены меры безопасности.

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Напомним, видеокадры с камер наружного наблюдения, на которых зафиксированы преступник и его жертва в момент взрыва, выложили в социальных сетях. По факту взрыва у здания школы возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления пока не найден.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону усилены меры безопасности. В школах занятия продолжаются. Между тем, администрация города призывает ростовчан к бдительности.

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Ростов-на-Дону: самодельная бомба была замаскирована под фонарик

Самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, сработало 6 апреля около 7:00 у гимназии №5, оказавшись в руках 46-летнего мужчины. Он поднял предмет с земли, включил его и произошел хлопок. Горожанин с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

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