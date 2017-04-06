Грозный, 6 апреля, 2017, 14:25 — ИА Регнум.



Olivia Chow Гей-парад

Информация о якобы преследовании в Чечне лиц нетрадиционной ориентации дошла до Европарламента. Глава организации Антонио Таяни на пленарной сессии в Страсбурге высказал обеспокоенность в связи с сообщениями в СМИ о притеснении представителей сексменьшинств.

«Я призываю власти Чечни прояснить ситуацию с преследованием геев в республике. Европейский парламент решительно осуждает любую форму преследований и дискриминации в отношении лиц в связи с их сексуальной ориентацией, расовой, религиозной и политической принадлежностью», — цитирует Таяни «Интерфакс. Религия».

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Как сообщало ИА REGNUM, волна сообщений в СМИ о якобы массовых задержаниях гомосексуалистов в Чечне появилась после материала «Новой газеты», опубликованного 1 апреля 2017 года. В статье также говорилось о трех подтвержденных убийствах.

Эту информацию опроверг пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, отметив, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике». А член Совета по правам человека при главе Чечни, известный чеченский блогер Хеда Саратова заявила, что «с пониманием бы отнеслась» к убийству гея и не стала бы «даже рассматривать» обращение по поводу этого.

Тем не менее о необходимости проведения проверки изложенных в газете фактов о притеснении лиц нетрадиционной ориентации заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

Такие же требования высказала в своем официальном заявлении партия «Яблоко». Отдельно партийцы потребовали проверки заявлений Хеды Саратовой и пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова, «полных откровенной человеконенавистнической ксенофобии».