Волгоград, 6 апреля, 2017, 14:15 — ИА Регнум. В Волгограде, который в феврале 2018 года будет праздновать 75-ю годовщину победы над фашистскими захватчиками в Сталинградской битве, у каждого памятники может появиться ответственный. С предложение возродить шефство над каждым из объектов исторического наследия города выступили депутаты городской думы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа города 6 апреля, парламентарии уже подготовили соответствующее обращение к общественным, коммерческим и другим организациям областного центра с предложением принять участие в акции по благоустройству памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Аллея Героев в Волгограде

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Большинство памятников в Урюпинском районе Волгоградской области — бесхозны

Инициативу народных избранников поддержали председатель Общественной палаты Волгограда Михаил Харитонов и председатель городского Совета ветеранов Александр Струков.

«Совместные усилия в сфере сохранности объектов культурного и исторического наследия дают хороший результат. Показательным примером этого является благоустройство воинского кладбища в поселке Сакко и Ванцетти», — сказал Михаил Харитонов, напомнив, что несколько лет назад на территории захоронения была установлена гранитная стела с именами погибших, приведена в порядок прилегающая территория.

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На сегодняшний день в Волгограде насчитывается более 400 памятников и памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне. Осмотр показал, что часть их них находится в отличном состоянии, однако немало и тех, что нуждаются в ремонте и благоустройстве.

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Дюжина памятников Волгограда обрела хозяина

Работа предполагается достаточно серьезная и будет реализована в несколько этапов. Так, до 1 мая 2017 года депутатам необходимо провести работы по благоустройству памятных мест на территориях своих избирательных округов. До 1 июня совместно с районными администрациями — определить перечень комплексных работ.

Завершить все мероприятия планируется к 1 ноября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области 22 марта добровольцы общественного движения «Волонтеры Победы» открыли новый сезон благоустройства памятных мест в рамках ежегодной акции «Дорога к обелиску». В течение года более 2 тыс. школьников и студентов со всего региона будут приводить в порядок памятники и места воинских захоронений.

Старт акции состоялся в Волгограде в сквере имени 8 марта. Волонтеры убрали мусор и прошлогоднюю листву, навели порядок на участке у братской могилы воинов 57-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда.