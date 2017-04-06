Москва, 6 апреля, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Недавние трагические события в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону требуют повышенного «уровня и объема работы» от специальных служб. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Александр Кочетов ( ) ИА Красная Весна Место происшествия, Ростов-на-Дону

«Имели место эти происшествия в Ростове, продолжаются следственные действия в связи с терактом в Санкт-Петербурге, тема активно на повестке дня, и безусловно это требует повышенного уровня и объема работы от специальных служб, — сказал представитель Кремля. — Что и делается».

При этом Песков добавил, что в целом давать оценку общему уровню антитеррористической ситуации в стране может Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля у здания гимназии №5 в Ростове-на-Дону сработало самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик. Предмет с земли поднял 46-летний мужчина, включил его, после чего произошел хлопок. Пожилой человек получил различные травмы и был госпитализирован в местную больницу.

3 апреля в Санкт-Петербурге в метро прогремел взрыв в вагоне поезда. Инцидент произошел на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, включая террориста, еще более 50 пассажиров подземки получили ранения.

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