Москва, 6 апреля, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Сегодня, 6 апреля, в Витебской области на полигоне Лосвидо завершилось совместное тактическое учение подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций Республики Белоруссия, сообщили в Минобороны РФ.

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Основные этапы совместного российско-белорусского учения проходили на трех полигонах общей площадью более 12 тыс. кв. км.

В ходе учения самолеты белорусских военно-воздушных сил обеспечили высадку воздушного десанта в составе смешанных групп на три ранее незнакомые площадки приземления.

Затем ВДВ двух стран совместно отработала задачи по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп.

Всего в тактическом учении приняли участие около 1000 военнослужащих, было задействовано более 600 единиц военной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, совместное учение ВДВ России и ССО Белоруссии проходило в три этапа с 31 марта по 6 апреля. От России к учению была привлечена усиленная парашютно-десантная рота воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Ивановской области.

Напомним, в 2016 году ВДВ России провели 387 учений различного уровня, в том числе 13 международных.

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