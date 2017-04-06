Ленинградская область, 6 апреля, 2017, 14:08 — ИА Регнум. В автомобильной промышленности наблюдаются первые положительные признаки, предвещающие начало подъема в этой отрасли. Об этом сегодня, 6 апреля, выступая перед депутатами Законодательного собрания, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Cezary Piwowarski Автомобили

По словам главы региона, автопром сегодня, конечно, переживает не лучшие времена, хотя до недавнего времени был одним из локомотивов областной экономики. Вместе с тем, губернатор уже видит положительные тенденции.

«Мы понимаем, что сказывается общее падение спроса в России. В то же время, за последние четыре месяца мы видим первые признаки того, что ситуация начинает меняться. Например, у нас в Ленинградской области начался рост автокредитования — люди вновь стали брать кредиты на покупку автомобилей. Стабилизировался рубль, что немаловажно. А значит, не за горами и начало подъема в автопроме», — заявил Александр Дрозденко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленобласти намерен обосноваться китайский автопроизводитель Guangzhou Automobile Group Motor Co (GAC Motor, входит в GAC Group). Идут переговоры, инвестсоглашение о размещении на территории региона завода будет подписано уже в 2017 году.

Ранее также сообщалось о восстановлении темпов производства на предприятии Ford Sollers во Всеволожске Ленобласти. В пресс-службе областного правительства подтвердили, что с начала года предприятие перешло на 5-дневную рабочую неделю.

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Во Всеволожском районе области также начал работу инжиниринговый центр Национальной ассоциации производителей автокомпонентов (НАПАК). Таким образом областные власти намерены замкнуть автопроизводителей на Ленобласти.