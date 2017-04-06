Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2017, 13:58 — ИА Регнум. В Ростовской области дан старт первой олимпиаде по истории казачества. В конкурсе исследовательских работ по военной истории «Казачество Дона в судьбах России» могут принять участие как старшеклассники, так и воспитанники казачьих учебных заведений. Как сообщили ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», победителей ожидает приятный сюрприз — прибавка дополнительных баллов при поступлении в вуз.

Don-kazak.ru Реконструкция военных сражений

Олимпиада проходит в два этапа. Проведут конкурс на знание истории казачества в виде тестов и эссе. На выбор представлено около 40 тем. Каждая из них предполагает наличие знаний не только о традициях и культуре казаков. Есть вопросы о казачьей службе, наградах и ратных подвигах.

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Победители олимпиады получают преимущество при поступлении в Южный федеральный университет на исторический факультет или факультет международных отношений. Так, победитель получает 10 дополнительных баллов, за второе место полагается семь баллов, за третье — пять баллов.

Уже сформирована аттестационная комиссия, которая проверит наличие знаний у участников олимпиады.

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