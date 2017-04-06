Махачкала, 6 апреля, 2017, 13:57 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

В многомиллионных хищениях подозреваются трое сотрудников администрации Левашинского района Дагестана, сообщили ИА REGNUM 6 апреля в прокуратуре республики.

Фигурантами уголовного дела являются главный бухгалтер, бухгалтер и кассир районной администрации. По версии следствия, подозреваемые внесли ложные сведения в отчеты о начислении и уплате взносов на социальное страхование и по беременности. Взносы были оформлены на «мертвых душ». В результате из бюджета района были похищены 89 млн рублей. Подозреваемые заключены под стражу по решению Советского районного суда Махачкалы. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Дербенте был задержан начальник городского управления образования Надыр Казимов. Его, а также бухгалтера и кассира учреждения подозревают в хищении 47 млн рублей. Правоохранительные органы выявили преступную схему, посредством которой подозреваемые похищали бюджетные деньги, завышая задолженность управления по выплатам по временной нетрудоспособности.

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По данным МВД Дагестана, в 2015 году в Дагестане выявлено 495 преступлений экономической направленности в бюджетной сфере. Более половины из них составляют хищения. Суммарный ущерб от всех 2074 экономических преступлений, выявленных в регионе в 2016 году, превысил 5 млрд рублей.