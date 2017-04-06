Нальчик, 6 апреля, 2017, 13:52 — ИА Регнум.



Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии загорелся лес. Очаг возгорания находится на левом склоне горы Челмаз за городом Тырныауз.

В региональном управлении МЧС сообщили, что горит лесная подстилка на общей площади 8−9 гектаров, передает 6 апреля корреспондент ИА REGNUM. Сразу же по получении информации о пожаре — в 11:40 — в зону возгорания выехал дежурный караул пожарно-спасательной части. Всего к тушению пожара привлечены 28 человек.

Как сообщили в МЧС, возгорания сухой травы происходят в большинстве случаев по вине человека — от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Так, в течение марта 2017 года в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 96 случаев пала сухой травы. За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности в виде штрафов и предупреждений были привлечены 15 человек, из них 14 граждан и 1 должностное лицо.

Стоит отметить, что ровно год назад в Кабардино-Балкарии несколько суток тушили пожар в лесном массиве Национального парка Верхне-Баксанского участкового лесничества. Тогда так же, как и в настоящее время горела лестная подстилка. Правда, площадь возгорания была почти в 10 раз меньше. В тушении пожара принимали участие более 50 пожарных, было привлечено девять единиц техники.

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