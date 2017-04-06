Ярославль, 6 апреля, 2017, 13:51 — ИА Регнум.

В Ярославле региональный УФАС включил известную дорожную компанию ООО «Трасса» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском Управлении федеральной антимонопольной службы. Ранее эта компания участвовала в ремонте городских дорог и уборке улиц. Поводом стало обращение городского «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ», которое пожаловалось на уклонение «Трассы» от исполнения муниципального контракта ремонта дворов в Дзержинском районе в 2015 году. Контракт был расторгнут по инициативе заказчика.

Ремонт дорог в Ярославле

Согласно заключению судебной экспертизы, стоимость выполненных подрядчиком работ меньше цены заключенного контракта. В ходе судебной экспертизы было установлено, что стоимость работ по устранению недостатков превышает стоимость самих выполненных работ.

«Все это, безусловно, свидетельствует о недобросовестном и виновном поведении подрядчика при исполнении муниципального контракта, отсутствии намерения исполнить его надлежащим образом, что в данном случае привело к неблагоприятным последствиям для заказчика. Изученные антимонопольным органом обстоятельства дела стали основанием для включения ООО «Трасса» в реестр недобросовестных поставщиков», — прокомментировал руководитель Ярославского УФАС России Алексей Ширков.

С 31 марта 2017 года ООО «Трасса» на протяжении 2 лет не может являться подрядчиком по государственным и муниципальным контрактам. Между тем, как говорят участники рынка, это никак не помешает ей работать. Люди и техника «Трассы» уже замечены в другой компании — «Северный поток». Недавно она выиграла конкурс на ямочный ремонт в Ярославле стоимостью 157 млн рублей.

И «Трассу», и «Северный поток» в городе связывают с известным бизнесменом Вагинаком Погосяном, ранее судимым за хищение денежных средств регионального бюджета при исполнении контракта на уборку Юбилейного моста. Однако формально «Северный поток» имеет других учредителей. При этом «Северный поток» закупает асфальт на заводе, подконтрольном Погосяну, о чем было заявлено на одной из планерок в мэрии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал источник в дорожной отрасли, специализирующийся на дорожных подрядах.

Об этой же проблеме — перерегистрации фирм, неспособных выполнить гарантии по ремонту и строительству дорог — ранее не раз заявляли власти Ярославля. Вероятно, решить ее пока мэрия города не может.